Боррель: США разрешили применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории РФ

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США сняла ограничения на удары американскими ракетами на расстояние до 300 км вглубь территории России, это обсуждалось на встрече руководителей МИД стран ЕС. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств государств — членов сообщества.

«Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю», — сказал Боррель, отметив, что главы МИД стран ЕС «обсуждали это».

«Мы обсуждали это, — сказал Боррель. — Сегодня не было общего решения об этом. Каждая страна будет действовать так, как она сочтет нужным».