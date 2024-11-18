ЕС собирается отправить в Грузию политическую миссию

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз направит в Грузию «политическую миссию», чтобы изучить происходящее в стране после выборов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

«Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — сказал он.