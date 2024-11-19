Президент Абхазии Бжания подал в отставку
09:05 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке, сообщил журналистам вице-президент Бадра Гунба.
«В целях сохранения стабильности в стране Аслан Бжания подал в отставку», — сказал Гунба.
Как отмечается в заявлении Бжании, переданном пресс-службой президента, он подает в отставку «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба назначен исполняющим обязанности президента республики. Это следует из текста соглашения, подписанного властью и оппозицией.
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