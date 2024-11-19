В Тбилиси начались стычки протестующих с полицией

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения протестующих против результатов парламентских выборов с сотрудниками МВД начались на проспекте Меликишвили в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полицейские пытаются оттеснить митингующих и расчистить проезжую часть. Применяется слезоточивый газ. Демонстранты оказывают сопротивление. В стражей порядка летят камни. Несколько человек задержаны.