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НОВОСТИ

В Тбилиси начались стычки протестующих с полицией

10:00 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения протестующих против результатов парламентских выборов с сотрудниками МВД начались на проспекте Меликишвили в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полицейские пытаются оттеснить митингующих и расчистить проезжую часть. Применяется слезоточивый газ. Демонстранты оказывают сопротивление. В стражей порядка летят камни. Несколько человек задержаны.

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