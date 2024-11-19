Корректировки ядерной доктрины практически сформулированы - Песков
10:05 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коррективы, которые предполагается внести в ядерную доктрину России, практически сформулированы, но пока документально не оформлены, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Корректировки в ядерную доктрину] пока не формализованы. Они уже практически сформулированы. По мере необходимости будут формализованы», — сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 10:32 19.11.2024
- В КНР стремятся наладить контакты с будущей администрацией Трампа — FT
- 10:20 19.11.2024
- Си Цзиньпин и Путин заложили основу для следующего этапа стратегических отношений — Ван И
- 10:00 19.11.2024
- В Тбилиси начались стычки протестующих с полицией
- 09:32 19.11.2024
- Пентагон не уточнил, сколько ракет ATACMS передал Киеву, признал, что их число ограниченно
- 09:20 19.11.2024
- РФ не снимет санкции с Рубио, пока под санкциями США находится Лавров — Песков
- 09:05 19.11.2024
- Президент Абхазии Бжания подал в отставку
- 09:00 19.11.2024
- За ночь над Ростовской областью уничтожено 11 БПЛА
- 22:30 18.11.2024
- ЕС собирается отправить в Грузию политическую миссию
- 22:10 18.11.2024
- США, Британия и Австралия договорились вместе испытывать гиперзвуковое оружие
- 21:55 18.11.2024
- Боррель: США разрешили применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать