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НОВОСТИ

Корректировки ядерной доктрины практически сформулированы - Песков

10:05 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коррективы, которые предполагается внести в ядерную доктрину России, практически сформулированы, но пока документально не оформлены, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Корректировки в ядерную доктрину] пока не формализованы. Они уже практически сформулированы. По мере необходимости будут формализованы», — сказал представитель Кремля.

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