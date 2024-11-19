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Запад на G20 отказался от жестких формулировок по Украине в итоговой декларации — FT

11:00 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд европейских делегаций настаивали на жестких формулировках в отношении России в связи с украинским конфликтом в итоговом коммюнике саммита Группы двадцати (G20) в Бразилии, однако позже отказались от этих требований из-за опасений, что их позиция могла сорвать принятие совместного заявления. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Формулировки недостаточно сильные, — полагает один из европейских дипломатов. — Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе начались бы споры, и никакого заявления не было бы». «Это не тот язык по Украине, который мы хотели бы видеть», — приводит издание слова другого западного высокопоставленного дипломата.

В тексте итоговой декларации, принятой участниками саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро, говорится, что страны Группы двадцати приветствуют все конструктивные инициативы, направленные на установление прочного мира на Украине. Лидеры «двадцатки» обратили особое внимание на «человеческие страдания и негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности», вызванные украинским кризисом.

Саммит G20 с участием лидеров стран «двадцатки» и приглашенных Бразилией государств проходит в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября.

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