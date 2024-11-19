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ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ Транковского в Севастополе

11:05 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, совершивших теракт в отношении офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и в Следственном комитете РФ.

«На территории Республики Крым задержаны двое граждан России, совершивших 13 ноября этого года в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1-го ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в ЦОС. Как пояснили в СК, задержанные — двое жителей полуострова: 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.

«Фигуранты дали признательные показания», — отметили в ФСБ.

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