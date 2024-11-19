Ряд стран ЕС разрешил удары своим оружием вглубь РФ, не объявляя об этом — Боррель
11:32 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые страны Евросоюза разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь РФ с территории Украины, не объявляя об этом, сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.
«США приняли важное решение разрешить удары своим оружием вглубь территории России на 300 км. В ЕС — это национальная прерогатива. Ряд стран ЕС уже сделали это, другие отменили ограничения, не говоря об этом, третьи промолчали», — сказал Боррель.
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