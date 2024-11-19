Ряд стран ЕС разрешил удары своим оружием вглубь РФ, не объявляя об этом — Боррель

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны Евросоюза разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь РФ с территории Украины, не объявляя об этом, сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

«США приняли важное решение разрешить удары своим оружием вглубь территории России на 300 км. В ЕС — это национальная прерогатива. Ряд стран ЕС уже сделали это, другие отменили ограничения, не говоря об этом, третьи промолчали», — сказал Боррель.