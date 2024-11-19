Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ
12:00 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий документ опубликован.
Базовый принцип доктрины: ядерное оружие (ЯО) — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. При этом из-за возникновения новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.
В частности, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Кроме того, ядерный ответ от России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.
Предыдущая редакция ядерной доктрины РФ была утверждена в июне 2020 года. Она пришла на смену аналогичному документу, принятому за 10 лет до этого.
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