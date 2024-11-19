Ядерное сдерживание будет применяться и против стран, помогающих в агрессии против РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет проводить ядерное сдерживание и в отношении тех стран, которые предоставляют свои территорию, морское и воздушное пространство, а также ресурсы для агрессии против РФ. Такое положение содержится в обновленных Основах госполитики в области ядерного сдерживания. Указ президента РФ Владимира Путина об утверждении этого документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ядерное сдерживание осуществляется также в отношении государств, которые предоставляют контролируемую ими территорию, воздушное и (или) морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против Российской Федерации», — отмечается в документе.