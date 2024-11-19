Писториус считает, что разрыв кабеля в Балтийском море произошел в результате диверсии
12:32 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что повреждение телекоммуникационного кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря, по всей видимости, могло произойти в результате диверсии.
«Очень ясный сигнал (разрыв кабеля — прим. ТАСС) о том, что там что-то происходит. Никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван. Я не склонен верить версии, что повреждение произошло из-за того, что этот кабель задел якорь», — сказал Писториус журналистам в Брюсселе.
«Поэтому мы вынуждены констатировать, не зная, кто конкретно это сделал, что речь идет о гибридной акции, и мы вынуждены исходить из того, что речь идет о диверсии», — добавил министр.
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