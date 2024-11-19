РФ может дать ядерный ответ на использование западных неядерных ракет ВС Украины — Песков
13:00 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обновленная ядерная доктрина РФ предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь там (в Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания — прим. ТАСС) идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерного оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и (или) Республики Беларусь как государства — участника Союзного государства, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) их территориальной целостности», — констатировал представитель Кремля.
«Да, об этом говорится», — ответил он на вопрос журналистов, будет ли Россия рассматривать использование западных ракет в неядерном исполнении украинскими вооруженными силами как элемент нападения неядерного государства с поддержкой ядерного государства и повлечет ли это за собой возможность применения ядерного оружия Россией.
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