В Госдепе США подтвердили, что Байден разрешил наносить удары вглубь РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по России. Об этом в интервью бразильской газете O Globo заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

По его словам, это решение даст Украине «больше возможностей защищаться» и, как полагают в Вашингтоне, подтолкнет Россию к переговорам.