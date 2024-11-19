ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР
13:32 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.
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