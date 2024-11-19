Средства ПВО РФ за сутки сбили 5 баллистических ракет и 85 беспилотников — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили пять баллистических ракет, снаряд РСЗО HIMARS, а также 85 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.