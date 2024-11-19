Известные артисты проводят открытые уроки в московских школах искусств — Сергунина

13:59

В 2024 году в московских школах и колледжах искусств в рамках проекта «Урок со звездой» проводятся встречи детей со знаменитыми музыкантами, артистами, художниками и дизайнерами. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, участниками акции более 1500 школьников в 32 учебных заведениях. «Известные деятели культуры уже провели 16 занятий, - сообщила заммэра. - Юные таланты получили возможность пообщаться с такими звездами, как Юрий Башмет, Игорь Бутман и Надежда Бабкина. Формат открытых уроков понравился ребятам и заинтересовал представителей творческой сферы столицы».

Как рассказала Сергунина, до конца года будут проведены еще несколько событий, в том числе посвященные съемкам новогодних шоу.

Напомним, джазмен Игорь Бутман посещал Московскую городскую детскую музыкальную школу имени И.О. Дунаевского. Он рассказывал детям как научился играть на саксофоне, и делился историями о гастролях. Дирижер Юрий Башмет встречался с воспитанниками детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена. Музыкант рассказывал им как можно освоить сразу несколько музыкальных инструментов и даже сыграл с некоторыми детьми на фортепиано. Артистка Надежда Бабкина проводила открытый урок для фольклорного отделения детской музыкальной школы имени В.Ф. Одоевского, где устроила беседу о народном жанре и хоровод с участием артистов ансамбля.