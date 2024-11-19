Благодаря народу России страна выйдет с победой из непростого времени, уверен Путин
15:00 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия с победой выйдет из непростого времени, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.
Парламентарий заметил, что партия, ее активисты и сторонники уверены, что страна сможет выйти «с победой из этого непростого времени». Нечаев добавил, что произойти это должно в том числе благодаря работе президента. «Благодаря народу России», — поправил его Путин.
НОВОСТИ
- 15:12 19.11.2024
- ВС РФ зачищают промзону Купянска от ВСУ, сообщил Ганчев
- 14:32 19.11.2024
- Средства ПВО РФ за сутки сбили 5 баллистических ракет и 85 беспилотников — МО РФ
- 14:12 19.11.2024
- Россия впервые находится в ситуации, когда задействованы все ресурсы экономики — глава ЦБ
- 14:00 19.11.2024
- Удары западными ракетами по РФ можно будет считать нападением НАТО — Медведев
- 13:59 19.11.2024
- Известные артисты проводят открытые уроки в московских школах искусств — Сергунина
- 13:32 19.11.2024
- ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР
- 13:20 19.11.2024
- В Госдепе США подтвердили, что Байден разрешил наносить удары вглубь РФ
- 13:05 19.11.2024
- Власти Грузии не будут просить оппозицию войти в парламент — правящая партия
- 13:00 19.11.2024
- РФ может дать ядерный ответ на использование западных неядерных ракет ВС Украины — Песков
- 12:32 19.11.2024
- Писториус считает, что разрыв кабеля в Балтийском море произошел в результате диверсии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать