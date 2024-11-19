Благодаря народу России страна выйдет с победой из непростого времени, уверен Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с победой выйдет из непростого времени, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

Парламентарий заметил, что партия, ее активисты и сторонники уверены, что страна сможет выйти «с победой из этого непростого времени». Нечаев добавил, что произойти это должно в том числе благодаря работе президента. «Благодаря народу России», — поправил его Путин.