ВС РФ зачищают промзону Купянска от ВСУ, сообщил Ганчев

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный РФ зачищают промзону Купянска Харьковской области от противника. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска. Идет работа по зачистке промзоны города от врага», — сказал он.