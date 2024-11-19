Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов участникам СВО до 10 млн рублей
16:00 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе направлен на списание просроченных кредитов до 10 млн рублей для ряда участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года.
Изменениями дополняется закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей». Так, прекращаются обязательства по кредитным договорам граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по призыву (кроме курсантов военных училищ и вузов) или других граждан, заключивших контракт о службе в ВС РФ с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год, а также их супругов. Речь идет о просроченных кредитах, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. При этом прекращены могут быть обстоятельства на сумму не более 10 млн рублей.
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