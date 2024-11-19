Выборов в период военного положения на Украине не будет, заявил Зеленский
17:00 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выборов на Украине в период действия военного положения не будет. Об этом заявил, представляя в Верховной раде свой так называемый план стойкости, Владимир Зеленский, президентские полномочия которого официально истекли после 20 мая.
«Конституция и законы не позволяют проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы», — приводит его слова депутат Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
Ранее звучали предположения, в том числе от украинских представителей, что выборы могут пройти в течение 2025 года.
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