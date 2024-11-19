Все политические силы Италии не согласны с нанесением ударов вглубь РФ с Украины — Мелони
17:12 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что понимает «решения других» о нанесении ударов с территории Украины вглубь РФ дальнобойными ракетами, но Рим сделал «другой выбор», и его разделяют все политические силы страны. Об этом она сказала в ходе пресс-подхода на полях саммита Группы двадцати (G20).
Она считает, что соответствующее решение президента США Джо Байдена стало «ответом на атаки со стороны РФ последних дней», накануне саммита «двадцатки», в котором Россия участвует. «Мы сделали другой выбор. И это тот редкий случай, когда все политические силы согласны. Мы всегда были сконцентрированы на [обеспечении] системами ПВО», — сказала Мелони.
В Италии ряд партий, в основном оппозиционных, выступают за прекращение поставок оружия Украине. Например, Движение «5 звезд», которое осудило решение Байдена, назвав его «отдаляющим перспективу достижения мира». «Лига», одна из входящих в правящую коалицию партий, также скептически настроена в отношении продолжения поставок. Италия пытается перевести помощь в плоскость инвестиционных программ для восстановления Украины и будет принимать летом очередную международную конференцию, посвященную этому вопросу.
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