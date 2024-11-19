Украину вынуждают к переговорам с РФ на условиях капитуляции — Минобороны Литвы
17:40 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что на Украину оказывается давление, чтобы Киев согласился вести переговоры с РФ на условиях капитуляции.
«Мы не одобряем давления [на Украину с целью] вести переговоры практически на условиях капитуляции, что не является ни справедливым, ни устойчивым», — заявил он на заседании министров обороны стран ЕС в Брюсселе.
Как сообщило Минобороны балтийской республики, детальных пояснений об «условиях капитуляции» глава ведомства не сделал.
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