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НОВОСТИ

Украину вынуждают к переговорам с РФ на условиях капитуляции — Минобороны Литвы

17:40 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что на Украину оказывается давление, чтобы Киев согласился вести переговоры с РФ на условиях капитуляции.

«Мы не одобряем давления [на Украину с целью] вести переговоры практически на условиях капитуляции, что не является ни справедливым, ни устойчивым», — заявил он на заседании министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Как сообщило Минобороны балтийской республики, детальных пояснений об «условиях капитуляции» глава ведомства не сделал.

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