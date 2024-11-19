На фоне резкого ухудшения геополитической обстановки индекс Мосбиржи двигался в сильном минусе

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индекс Мосбиржи во вторник двигался в сильном минусе на фоне резкого ухудшения геополитических сигналов. По итогам дня рублевый индикатор снизился на 3,24%, до 2 632,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,33%, до 829,02 пункта.

При этом рубль оставался слабым, продажи шли на повышенных торговых оборотах. Курс юаня к рублю за день подрос на 0,54%, до 13,83 руб. Нефть Brent торговалась выше $73 за баррель.

Западные рынки также торгуются в красной зоне на фоне сообщений об обновлении ядерной доктрины РФ. «Особенно заметно просели европейские индексы, в частности, Euro Stoxx 50. Статистика дня сюрпризов не принесла. Октябрьский индекс потребительских цен еврозоны, согласно финальной оценке, показал ускорение до 2% год к году после 1,7% годовых в сентябре», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.