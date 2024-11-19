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Володин выразил надежду на снижение ключевой ставки ЦБ в следующем году

19:45 19.11.2024 Источник: Интерфакс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов выразил надежду, что профессионализм и опыт председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной позволят обеспечить снижение ключевой ставки в 2025 году.

"Эльвира Сахипзадовна, вы представили планы работы. И, знаете, это ситуацию переломило на самом деле, потому что вы прямо обозначили снижение ключевой ставки на будущий год. Мы в это верим и надеемся, что вашего профессионализма, мудрости, опыта вместе с коллегами из правительства будет достаточно для того, чтобы это состоялось", - сказал Володин во вторник, комментируя заявление Набиуллиной о том, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, если в экономике РФ не будет новых шоков.

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