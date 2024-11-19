Эрдоган: У России должна быть и есть возможность защитить себя и принять меры для своей защиты

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в связи с обновлением ядерной доктрины России, что у нее должна быть и есть возможность защищаться.

«Я, конечно, думаю, что это заявление России [об обновлении ядерной доктрины] — это прежде всего мера, предпринятая в ответ на проявленную в ее отношении позицию, связанную с применением обычных вооружений. Думаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен должностными лицами в НАТО. У России должна быть и есть возможность защитить себя и принять меры для своей защиты. И ей пришлось принять эти меры. Точно так же, как мы, страны НАТО, должны защищать себя и предпринимать шаги для этого», — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где он находится в связи с саммитом G20.