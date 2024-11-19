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Премьер Израиля предложил палестинцам 5 млн долл за каждого освобожденного заложника

21:15 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль готов заплатить палестинцам по $5 млн за каждого заложника, освобожденного из рук радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время поездки в сектор Газа.

«Тем [палестинцам], кто хочет выбраться из этой ситуации, я говорю: любому, кто приведет нам задожника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье. Мы также дадим вознаграждение в размере $5 млн за каждого похищенного. Выбор за вами, выбирайте. Результат в любом случае будет один: мы вернем всех [заложников]», — заявил премьер, видеозапись выступления которого распространила его канцелярия.

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