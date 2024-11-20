Силы ПВО за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России
09:00 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, из них 20 — над Новгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 44 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Новгородской области уничтожены 20 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 4 БПЛА — над территорией Орловской области, по 3 БПЛА сбиты — над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей, по 2 БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей», — сообщили там.
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