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Силы ПВО за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России

09:00 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, из них 20 — над Новгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 44 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Новгородской области уничтожены 20 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 4 БПЛА — над территорией Орловской области, по 3 БПЛА сбиты — над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей, по 2 БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей», — сообщили там.

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