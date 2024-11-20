Украина проиграет без военной помощи США, уверен Зеленский

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина потерпит поражение в конфликте в случае прекращения военной помощи со стороны США.

«Если помощь сократят, я думаю, что мы проиграем. Конечно, мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить», — заявил он во вторник в интервью телеканалу Fox News.

При этом Зеленский сказал, что если администрация избранного президента США Дональда Трампа примет решение сократить военную помощь, то это будет «американским выбором», а Киев «решит, что с этим делать».