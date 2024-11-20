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НОВОСТИ

Пентагон подтвердил, что США одобрили использование противопехотных мин на Украине

09:20 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США подтвердило корреспонденту ТАСС, что американская администрация санкционировала применение противопехотных мин на Украине.

«Я могу подтвердить, что администрация одобрила использование противопехотных мин на Украине», — заявил представитель Пентагона, комментируя информацию газеты The Washington Post о том, что президент США Джо Байден разрешил поставку таких мин Киеву. Собеседник агентства утверждал, что украинская сторона обязалась не применять эти мины в районах с гражданским населением.

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