Пентагон подтвердил, что США одобрили использование противопехотных мин на Украине
09:20 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны США подтвердило корреспонденту ТАСС, что американская администрация санкционировала применение противопехотных мин на Украине.
«Я могу подтвердить, что администрация одобрила использование противопехотных мин на Украине», — заявил представитель Пентагона, комментируя информацию газеты The Washington Post о том, что президент США Джо Байден разрешил поставку таких мин Киеву. Собеседник агентства утверждал, что украинская сторона обязалась не применять эти мины в районах с гражданским населением.
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