Силы РФ прорвали оборону ВСУ в Часовом Яру и закрепились в центре города — Марочко
09:32 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие, прорвав оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яру Донецкой Народной Республики, продвинулись на 1,5 км и закрепились в центральной части города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию вооруженных формирований Украины, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на 1,5 км и закрепились в районе административных зданий в центральной части города. Параллельно с этими действиями наши войска начали обходить противника по флангам в северной и южной частях населенного пункта», — сказал он.
Марочко отметил, что командование ВСУ «всячески пытается стабилизировать ситуацию» в Часовом Яру, однако Киеву не хватает для этого как солдат, так и вооружения и военной техники.
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