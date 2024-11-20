Силы РФ прорвали оборону ВСУ в Часовом Яру и закрепились в центре города — Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, прорвав оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яру Донецкой Народной Республики, продвинулись на 1,5 км и закрепились в центральной части города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию вооруженных формирований Украины, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на 1,5 км и закрепились в районе административных зданий в центральной части города. Параллельно с этими действиями наши войска начали обходить противника по флангам в северной и южной частях населенного пункта», — сказал он.

Марочко отметил, что командование ВСУ «всячески пытается стабилизировать ситуацию» в Часовом Яру, однако Киеву не хватает для этого как солдат, так и вооружения и военной техники.