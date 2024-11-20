Около 340 тыс. беженцев из Сирии проживают в районах боевых действий в Ливане — ООН
10:05 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 340 тыс. сирийских беженцев проживают в наиболее пострадавших от боевых действий между Израилем и шиитским движением «Хезболлах» районах Ливана. Об этом сообщило представительство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Ливане.
«С октября 2023 Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев идентифицировало более 95 тыс. беженцев, которые во второй раз были лишены места проживания, из них 79 тыс. — с 23 сентября 2024 года. По его оценкам, 340 тыс. сирийских беженцев проживали в тех районах, которые больше всего пострадали от боевых действий», — сказано в документе.
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