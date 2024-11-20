ФСБ задержала гражданина ФРГ, прибывшего из Польши для теракта на объекте ТЭК
10:32 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали гражданина ФРГ Николая Гайдука, причастного к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте этого года и приехавшего из Польши для совершении новой диверсии на объекте энергетики. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Германии Гайдука Николая Викторовича, 1967 г. р., проживающего по адресу: Гамбург, Кройцбургер штрассе, д. 42, причастного к подрыву в марте 2024 г. с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде, — сообщили в ЦОС. — Гайдук задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области из Республики Польша для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики». В его автомобиле Ford Focus с германскими регистрационными знаками HHS5305 изъято 0,5 л жидкого взрывчатого вещества.
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