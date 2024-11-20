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Швеция изучает китайское судно из-за возможной причастности к повреждению кабелей — FT

11:00 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция изучает возможную причастность зарегистрированного в Китае судна Yi Peng 3 к повреждению двух подводных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, Швеция начала расследование повреждения обоих кабелей и изучает, какую роль могло сыграть Yi Peng 3. «Шведы внимательно изучают китайское судно», — сообщил источник газете.

Издание отмечает, что после повреждения кабелей за судном также пристально следили и датские военно-морские силы.

В Балтийском море 17–18 ноября были повреждены два кабеля. Один связывает Германию с Финляндией, другой — Швецию с Литвой. Первый кабель пролегает вдоль трубопровода «Северный поток», о его неисправности проинформировала пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia. О повреждении второго кабеля позднее сообщил представитель шведской телекоммуникационной компании Telia. Прокуратура Швеции начала предварительное расследование по делу об обрыве кабелей, квалифицировав преступление как диверсию.

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