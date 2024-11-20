Более 700 млрд руб. направят на индексацию страховых пенсий в РФ в 2025 г.
11:20 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект федерального бюджета РФ на 2025 год предусматривает более 700 млрд руб. на индексацию страховых пенсий, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.
«Проектом федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату страховых пенсий предусмотрено в 2025 году порядка 11 трлн руб., в том числе более 700 млрд руб. — на их индексацию. При этом у правительства есть право провести дополнительную индексацию страховых пенсий в случае, если инфляция будет выше», — отметили в пресс-службе.
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