0
0
96
НОВОСТИ

Пилот по новой системе оплаты труда бюджетников в 2025 г. охватит 15 регионов — Котяков

12:05 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотный проект по справедливой системе оплаты труда бюджетников в регионах, который запустят в 2025 году, охватит пять сфер: здравоохранение, культуру, соцобслуживание, высшее образование, также участие в нем примут педагоги дошкольных учреждений, школ и СПО. Для каждой из сфер подберут по три региона, сообщил ТАСС глава Минтруда России Антон Котяков.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что в России в 2025 году опробуют более справедливую систему оплаты труда бюджетников в ряде регионов, в 2027 году — везде.

«У нас в каждой сфере будет по три региона. Предложения представлены уже нашими отраслевыми ведомствами. Сфер будет больше, всего пять — здравоохранение, культура, социальное обслуживание, высшее образование, а также педагоги дошкольных учреждений, школ и СПО», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 20.11.2024
Индонезия стала страной — партнером БРИКС, сообщил посол в РФ
0
81
12:20 20.11.2024
Правящая верхушка на Западе деградирует, но в их спецслужбах нет невежд, отметил Нарышкин
0
110
12:00 20.11.2024
Ряд западных стран задумались над сменой подхода к отношениям с Россией — CNN
0
154
11:32 20.11.2024
Путин подарил зоопарку Пхеньяна льва, медведей, фазанов и уток
0
210
11:20 20.11.2024
Более 700 млрд руб. направят на индексацию страховых пенсий в РФ в 2025 г.
0
220
11:05 20.11.2024
В Минске назвали нарушением баланса сил решение США поставить Украине противопехотные мины
0
257
11:00 20.11.2024
Швеция изучает китайское судно из-за возможной причастности к повреждению кабелей — FT
0
231
10:32 20.11.2024
ФСБ задержала гражданина ФРГ, прибывшего из Польши для теракта на объекте ТЭК
0
294
10:20 20.11.2024
Товарооборот Японии и РФ растет третий месяц подряд
0
305
10:05 20.11.2024
Около 340 тыс. беженцев из Сирии проживают в районах боевых действий в Ливане — ООН
0
299

Возврат к списку