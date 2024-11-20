Пилот по новой системе оплаты труда бюджетников в 2025 г. охватит 15 регионов — Котяков
12:05 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилотный проект по справедливой системе оплаты труда бюджетников в регионах, который запустят в 2025 году, охватит пять сфер: здравоохранение, культуру, соцобслуживание, высшее образование, также участие в нем примут педагоги дошкольных учреждений, школ и СПО. Для каждой из сфер подберут по три региона, сообщил ТАСС глава Минтруда России Антон Котяков.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что в России в 2025 году опробуют более справедливую систему оплаты труда бюджетников в ряде регионов, в 2027 году — везде.
«У нас в каждой сфере будет по три региона. Предложения представлены уже нашими отраслевыми ведомствами. Сфер будет больше, всего пять — здравоохранение, культура, социальное обслуживание, высшее образование, а также педагоги дошкольных учреждений, школ и СПО», — сказал он.
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