Пилот по новой системе оплаты труда бюджетников в 2025 г. охватит 15 регионов — Котяков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотный проект по справедливой системе оплаты труда бюджетников в регионах, который запустят в 2025 году, охватит пять сфер: здравоохранение, культуру, соцобслуживание, высшее образование, также участие в нем примут педагоги дошкольных учреждений, школ и СПО. Для каждой из сфер подберут по три региона, сообщил ТАСС глава Минтруда России Антон Котяков.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что в России в 2025 году опробуют более справедливую систему оплаты труда бюджетников в ряде регионов, в 2027 году — везде.

«У нас в каждой сфере будет по три региона. Предложения представлены уже нашими отраслевыми ведомствами. Сфер будет больше, всего пять — здравоохранение, культура, социальное обслуживание, высшее образование, а также педагоги дошкольных учреждений, школ и СПО», — сказал он.