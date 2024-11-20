США не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие — AP
13:20 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие в украинском конфликте. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, обновление ядерной доктрины РФ было для США ожидаемым событием.
НОВОСТИ
- 14:12 20.11.2024
- Киев является подписантом конвенции ООН о запрете противопехотных мин, напомнил Песков
- 14:00 20.11.2024
- США дали добро на применение Storm Shadow для ударов вглубь России — The Times
- 13:32 20.11.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Ильинка в ДНР
- 13:05 20.11.2024
- Путин поручил охранять все важные объекты, включая Крымский мост — Песков
- 13:00 20.11.2024
- Если США и РФ будут договариваться, Зеленского спрашивать ни о чем не будут — Азаров
- 12:32 20.11.2024
- Индонезия стала страной — партнером БРИКС, сообщил посол в РФ
- 12:20 20.11.2024
- Правящая верхушка на Западе деградирует, но в их спецслужбах нет невежд, отметил Нарышкин
- 12:05 20.11.2024
- Пилот по новой системе оплаты труда бюджетников в 2025 г. охватит 15 регионов — Котяков
- 12:00 20.11.2024
- Ряд западных стран задумались над сменой подхода к отношениям с Россией — CNN
- 11:32 20.11.2024
- Путин подарил зоопарку Пхеньяна льва, медведей, фазанов и уток
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать