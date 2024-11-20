США не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие — AP

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие в украинском конфликте. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, обновление ядерной доктрины РФ было для США ожидаемым событием.