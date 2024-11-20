ВС РФ освободили населенный пункт Ильинка в ДНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.