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США дали добро на применение Storm Shadow для ударов вглубь России — The Times

14:00 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена авторизовала использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

По ее сведениям, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены его правительства не будут делать официальные заявления по Storm Shadow по «операционным причинам», чтобы не давать России «стратегическое преимущество на поле боя». Отмечается, что Лондон на протяжении нескольких месяцев пытался получить у Вашингтона разрешение на удары Storm Shadow вглубь РФ. Согласно изданию, хотя речь идет о британских ракетах, их успешное использование невозможно без американских систем наведения.

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