США дали добро на применение Storm Shadow для ударов вглубь России — The Times
14:00 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена авторизовала использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.
По ее сведениям, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены его правительства не будут делать официальные заявления по Storm Shadow по «операционным причинам», чтобы не давать России «стратегическое преимущество на поле боя». Отмечается, что Лондон на протяжении нескольких месяцев пытался получить у Вашингтона разрешение на удары Storm Shadow вглубь РФ. Согласно изданию, хотя речь идет о британских ракетах, их успешное использование невозможно без американских систем наведения.
НОВОСТИ
- 14:12 20.11.2024
- Киев является подписантом конвенции ООН о запрете противопехотных мин, напомнил Песков
- 13:32 20.11.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Ильинка в ДНР
- 13:20 20.11.2024
- США не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие — AP
- 13:05 20.11.2024
- Путин поручил охранять все важные объекты, включая Крымский мост — Песков
- 13:00 20.11.2024
- Если США и РФ будут договариваться, Зеленского спрашивать ни о чем не будут — Азаров
- 12:32 20.11.2024
- Индонезия стала страной — партнером БРИКС, сообщил посол в РФ
- 12:20 20.11.2024
- Правящая верхушка на Западе деградирует, но в их спецслужбах нет невежд, отметил Нарышкин
- 12:05 20.11.2024
- Пилот по новой системе оплаты труда бюджетников в 2025 г. охватит 15 регионов — Котяков
- 12:00 20.11.2024
- Ряд западных стран задумались над сменой подхода к отношениям с Россией — CNN
- 11:32 20.11.2024
- Путин подарил зоопарку Пхеньяна льва, медведей, фазанов и уток
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать