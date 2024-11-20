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Проект «Зима в Москве» объединил крупнейшие зимние фестивали — Сергей Собянин

14:45 20.11.2024

Формат, объединяющий сезонные фестивали, понравился москвичам, и потому будет использоваться в будущем. По словам мэра Сергея Собянина, все зимние городские фестивали объединит единый проект «Зима в Москве».

«Как и его летний предшественник, он придет в каждый район и предложит огромный выбор активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта», — сообщил градоначальник. По его данным, в мегаполисе будут открыты более 1900 площадок. Проект стартует 1 декабря. К нему подключатся крупнейшие зимние фестивали Москвы «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие» и другие. Сведения о запланированных фестивалях и местах их проведения размещены в специальном разделе городского портала mos.ru «Зима в Москве». Горожане также могут забронировать на этом портале площадку, чтобы организовать собственное мероприятие.

Как заявил Сергей Собянин, культурные, спортивные, ландшафтные и гастрономические фестивали в рамках проекта «Лето в Москве» смогли посетить более 38 млн человек. К зимнему сезону город подготовил 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, на которых желающие смогут организовать концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие события.

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