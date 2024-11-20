ВС Израиля нанесли удар по сирийской Пальмире — SANA

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВС нанесли удары по сирийскому городу Пальмира (провинция Хомс). Об этом сообщило агентство SANA.

По его сведениям, обстрелам подверглись жилые строения, а также промышленная зона города. Информация о последствиях уточняется.