ГД приняла в I чтении проект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным ранее в ноябре, поправки вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В частности, закон дополняется нормами о том, что иноагент обязан использовать специальный рублевый счет для получения причитающихся ему вознаграждений «в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации».