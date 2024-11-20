0
0
84
НОВОСТИ

ГД приняла в I чтении проект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам

15:32 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным ранее в ноябре, поправки вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В частности, закон дополняется нормами о том, что иноагент обязан использовать специальный рублевый счет для получения причитающихся ему вознаграждений «в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 20.11.2024
Залужный заявил солдатам ВСУ, что у них мало шансов выжить
0
149
15:00 20.11.2024
ВС Израиля нанесли удар по сирийской Пальмире — SANA
0
148
14:55 20.11.2024
Наталья Сергунина: С начала года к столичным онлайн-сервисам для малого бизнеса обратились 127 000 раз
0
148
14:45 20.11.2024
Проект «Зима в Москве» объединил крупнейшие зимние фестивали — Сергей Собянин
0
170
14:32 20.11.2024
Восстановление Авдеевки начнется с одного квартала — Хуснуллин
0
232
14:12 20.11.2024
Киев является подписантом конвенции ООН о запрете противопехотных мин, напомнил Песков
0
239
14:00 20.11.2024
США дали добро на применение Storm Shadow для ударов вглубь России — The Times
0
292
13:32 20.11.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Ильинка в ДНР
0
270
13:20 20.11.2024
США не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие — AP
0
341
13:05 20.11.2024
Путин поручил охранять все важные объекты, включая Крымский мост — Песков
0
375

Возврат к списку