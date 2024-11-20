ГД приняла в I чтении проект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам
15:32 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным ранее в ноябре, поправки вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В частности, закон дополняется нормами о том, что иноагент обязан использовать специальный рублевый счет для получения причитающихся ему вознаграждений «в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации».
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