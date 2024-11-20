ВСУ потеряли более 400 военных на курском направлении за сутки — Минобороны РФ
16:12 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки превысили 400 военнослужащих. Они также лишились шести боевых машин пехоты и четырех бронетранспортеров, сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 6 боевых машин пехоты, из них одна боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, 4 бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, самоходная артиллерийская установка „Богдана“, самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.
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