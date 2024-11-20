Трамп может скоро начать переговоры с РФ с учетом решения Байдена по ATACMS — Bloomberg
16:32 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп может вскоре инициировать мирные переговоры с Россией по Украине на фоне решения действующей администрации по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь РФ. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.
«Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с [президентом РФ] Владимиром Путиным по поводу Украины», — написал он. Журналист отметил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден якобы дал республиканцу в руки еще одну «карту», разрешив бить американскими ракетами вглубь РФ, поскольку само по себе это решение «не приведет к успехам» на поле боя.
По мнению Клута, со стороны вашингтонской администрации решение по ATACMS могло стать еще одной попыткой обеспечить Украину поддержкой до того, как республиканец придет к власти. Как считает обозреватель, Трамп «должен быть благодарен Байдену», который таким образом оказал услугу избранному президенту. Журналист утверждает, что это избавило следующую администрацию «от необходимости идти на эскалацию» и «дало возможность снова вести переговоры в следующем году».
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