0
0
131
НОВОСТИ

Трамп может скоро начать переговоры с РФ с учетом решения Байдена по ATACMS — Bloomberg

16:32 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп может вскоре инициировать мирные переговоры с Россией по Украине на фоне решения действующей администрации по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь РФ. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

«Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с [президентом РФ] Владимиром Путиным по поводу Украины», — написал он. Журналист отметил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден якобы дал республиканцу в руки еще одну «карту», разрешив бить американскими ракетами вглубь РФ, поскольку само по себе это решение «не приведет к успехам» на поле боя.

По мнению Клута, со стороны вашингтонской администрации решение по ATACMS могло стать еще одной попыткой обеспечить Украину поддержкой до того, как республиканец придет к власти. Как считает обозреватель, Трамп «должен быть благодарен Байдену», который таким образом оказал услугу избранному президенту. Журналист утверждает, что это избавило следующую администрацию «от необходимости идти на эскалацию» и «дало возможность снова вести переговоры в следующем году».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 20.11.2024
Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $94 тыс.
0
70
17:00 20.11.2024
Мишустин потребовал быстрее наладить массовый выпуск передовых самолетов
0
103
16:42 20.11.2024
В Липецке при участии Сбера расширяется сеть быстрых зарядных станций для электромобилей
0
139
16:40 20.11.2024
В Сбере рассказали о финансировании высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург»
0
145
16:12 20.11.2024
ВСУ потеряли более 400 военных на курском направлении за сутки — Минобороны РФ
0
194
16:00 20.11.2024
Уровень одобрения политики США среди украинцев за два года снизился на 26 п. п. — опрос
0
221
15:32 20.11.2024
ГД приняла в I чтении проект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам
0
259
15:12 20.11.2024
Залужный заявил солдатам ВСУ, что у них мало шансов выжить
0
348
15:00 20.11.2024
ВС Израиля нанесли удар по сирийской Пальмире — SANA
0
284
14:55 20.11.2024
Наталья Сергунина: С начала года к столичным онлайн-сервисам для малого бизнеса обратились 127 000 раз
0
267

Возврат к списку