Трамп может скоро начать переговоры с РФ с учетом решения Байдена по ATACMS — Bloomberg

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп может вскоре инициировать мирные переговоры с Россией по Украине на фоне решения действующей администрации по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь РФ. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

«Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с [президентом РФ] Владимиром Путиным по поводу Украины», — написал он. Журналист отметил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден якобы дал республиканцу в руки еще одну «карту», разрешив бить американскими ракетами вглубь РФ, поскольку само по себе это решение «не приведет к успехам» на поле боя.

По мнению Клута, со стороны вашингтонской администрации решение по ATACMS могло стать еще одной попыткой обеспечить Украину поддержкой до того, как республиканец придет к власти. Как считает обозреватель, Трамп «должен быть благодарен Байдену», который таким образом оказал услугу избранному президенту. Журналист утверждает, что это избавило следующую администрацию «от необходимости идти на эскалацию» и «дало возможность снова вести переговоры в следующем году».