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Мишустин потребовал быстрее наладить массовый выпуск передовых самолетов

17:00 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна максимально оперативно наладить массовое производство современных отечественных самолетов и вертолетов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме «Транспорт России».

«Важно как можно быстрее развернуть массовый выпуск всех типов самолетов, включая полностью обновленные „Суперджеты“, а также Ту-214, Ил-96, Ил-114 и для местных линий — „Байкал“. Аналогичные планы и в отношении вертолетов. Все необходимые финансовые средства для этого определены», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что меры государственной поддержки авиастроения заложены в отдельный федеральный проект, который вошел в новый нацпроект по промышленному обеспечению транспортной мобильности. «Нужно, чтобы наши профильные учебные заведения, аэропорты, перевозчики своевременно подготовились к приему и освоению передовых образцов техники», — подчеркнул Мишустин.

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