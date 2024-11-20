Мишустин потребовал быстрее наладить массовый выпуск передовых самолетов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна максимально оперативно наладить массовое производство современных отечественных самолетов и вертолетов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме «Транспорт России».

«Важно как можно быстрее развернуть массовый выпуск всех типов самолетов, включая полностью обновленные „Суперджеты“, а также Ту-214, Ил-96, Ил-114 и для местных линий — „Байкал“. Аналогичные планы и в отношении вертолетов. Все необходимые финансовые средства для этого определены», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что меры государственной поддержки авиастроения заложены в отдельный федеральный проект, который вошел в новый нацпроект по промышленному обеспечению транспортной мобильности. «Нужно, чтобы наши профильные учебные заведения, аэропорты, перевозчики своевременно подготовились к приему и освоению передовых образцов техники», — подчеркнул Мишустин.