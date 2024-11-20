Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $94 тыс.

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $94 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 16:15 мск, криптовалюта преодолела отметку $94 тыс. и в моменте достигла рекордных $94,008 (+1,78%).

По состоянию на 16:19 мск биткойн ускорил рост и находился на уровне $94,241 тыс. (+2%).