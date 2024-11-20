Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $94 тыс.
17:12 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $94 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.
По данным на 16:15 мск, криптовалюта преодолела отметку $94 тыс. и в моменте достигла рекордных $94,008 (+1,78%).
По состоянию на 16:19 мск биткойн ускорил рост и находился на уровне $94,241 тыс. (+2%).
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