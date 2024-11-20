Владимир Машков заочно приговорен на Украине к 10 годам тюрьмы
17:40 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Худрук Московского театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков заочно приговорен на Украине к 10 годам лишения свободы.
«Он (В. Машков) признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны. Осужденному назначено наказание — 10 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащей ему квартиры в Одессе», — говорится в сообщении телеграм-канала офиса генерального прокурора Украины.
Дело против Машкова на Украине было возбуждено в марте этого года за участие в избирательной кампании в РФ и публичной поддержке действий России.
21 декабря 2023 года Машков стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина.
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