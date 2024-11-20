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НОВОСТИ

На некоторые виды овощей и фруктов Россия может ввести таможенные льготы

19:36 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ рассматривает вопрос о введении таможенных льгот на импорт ряда категорий плодоовощной продукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

«На площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок», — отмечает министерство.

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