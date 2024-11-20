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Джереми Корбин требует от британского премьера прояснить ситуацию вокруг ракет Storm Shadow

23:00 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал от премьер-министра страны Кира Стармера немедленно прояснить ситуацию вокруг британских ракет Storm Shadow. Корбин, возглавлявший партию в 2015–2020 годах и покинувший ее ряды в мае этого года, считает, что премьер обязан сообщить членам парламента, использовались ли британские дальнобойные вооружения для ударов вглубь российской территории.

«Премьер-министр должен немедленно выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России британскими ракетами. Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему такой шаг был сделан без какого-либо одобрения со стороны парламента», — написал Корбин на своей странице в соцсети X.

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