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США могут увеличить свой ядерный арсенал и расширить его модернизацию — Пентагон

09:05 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут пойти не только на увеличение размера своего ядерного арсенала, но и на расширение программы модернизации американского атомного комплекса. Об этом заявил в среду заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению ОМУ Ричард Джонсон.

«Имеющаяся программа модернизации необходима, но в перспективе она может оказаться недостаточной. Сегодня мы остаемся уверенными в текущих американских силах и доктрине. Но если — и я говорю „если“ — потребуется корректировка ядерных сил для сохранения сдерживания, то мы должны быть готовы осуществить ее в достаточное время во избежание нехватки потенциала сдерживания», — сказал представитель Пентагона. Он принял участие в конференции по ядерной проблематике в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Деятельность этой организации признана нежелательной на территории России.

«Кроме того, мы должны быть готовы скорректировать имеющуюся программу модернизации на ближайшую и среднесрочную перспективу, а также доктрину, боеготовность и состав наших ядерных сил в случае необходимости и получения приказа [со стороны президента США], чтобы сохранять сдерживание, ободрять союзников и суметь достичь своих целей, если сдерживание не сработает», — добавил Джонсон.

Как сообщила 14 ноября газета The Wall Street Journal, следующий президент США Дональд Трамп, вероятно, будет решать вопрос о целесообразности увеличения американского ядерного арсенала. Как отмечалось в статье, у Трампа будет несколько «готовых вариантов» укрепления всех частей ядерной триады.

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