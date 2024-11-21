Приток наемников в ряды ВСУ снизился, в основном туда едут из неблагополучных стран
09:20 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приток наемников в ряды Вооруженных сил Украины на данный момент снизился, в основном воевать на Украину едут представители неблагополучных стран, сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Сейчас поток наемников значительно снизился. Из Европы и США уже почти не едут, воюют, в основном, жители неблагополучных стран, например Южной Америки», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что связано это с тяжелыми условиями службы для западных комбатантов и высокими рисками попасть под удар артиллерии или ракет.
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